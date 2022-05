13EME RANDONNÉE PÉDESTRE Consenvoye Consenvoye Catégories d’évènement: Consenvoye

13EME RANDONNÉE PÉDESTRE Consenvoye, 8 mai 2022, Consenvoye. 13EME RANDONNÉE PÉDESTRE Route de Damvillers Départ de la loge de chasse Consenvoye

2022-05-08 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 12:30:00 12:30:00 Route de Damvillers Départ de la loge de chasse

Consenvoye Meuse Consenvoye Le comité des fêtes de Consenvoye organise une marche le 08 mai 2022, au départ de la loge de chasse située route de Damvillers.

2 parcours (10 et 15 km) vous sont proposés avec départ libre de 8h à 10h30. Ravitaillement sur les parcours

Participation: 2€

Restauration sur place as2consenvoye@yahoo.com +33 3 29 85 86 75 Comité des fêtes

dernière mise à jour : 2022-05-04 par OT DU PAYS D’ARGONNE

