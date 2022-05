13ÈME MARCHE GOURMANDE Metz Metz Catégories d’évènement: 57050

13ÈME MARCHE GOURMANDE Metz, 3 juillet 2022, Metz.
Complexe sportif Saint-Symphorien 1 boulevard St Symphorien

2022-07-03 09:15:00 – 2022-07-03

Metz 57050 La 13ème marche gourmande vous fera découvrir notre belle ville de Metz et ses alentours ! Un parcours de 12km ponctué de 6 étapes. Au menu : Apéritif et ses amuse-bouches

Salade de perles marines

Trou Lorrain

Jambon rôti, frites et ronde de légumes verts

Les offrandes du berger

Gourmandise du palais et sa flûte de bulles

Café

Vins à toute les étapes, servis avec modération. Inscriptions avant le 20 juin 2022 et limitées à 1500 personnes. Priorité horaire par ordre d’arrivée des réservation.

Départs toutes les 15 minutes de 9h15 à 12h15.

Pour les groupes : inscriptions dans la même tranche horaire. marchegourmandemetz@gmail.com https://www.chiens-guides-est.org/ ASSOCIATION CHIENS GUIDES

