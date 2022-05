13ème Marché de Potiers Jouy-le-Potier Jouy-le-Potier Catégories d’évènement: 45370

Jouy-le-Potier

13ème Marché de Potiers

2022-06-11 10:00:00 – 2022-06-12 19:00:00

Jouy-le-Potier 45370 Jouy-le-Potier Les pieds d’Argile organise les 11 et 12 juin 2022 leur 13ème Marché de Potiers ouvert de 10h à 19h .

RDV à la place de l’église de Jouy-le-Potier !

Entrée gratuite pour accéder à des animations, des ateliers enfants, etc.

Venez nombreux ! Les pieds d’Argile

Jouy-le-Potier

