13ème journées biodiversité et patrimoine viticole Le vin, la vigne, quelles classes… Rue du Lavoir Bissy-sur-Fley, mardi 4 juin 2024.

13ème journées biodiversité et patrimoine viticole Le vin, la vigne, quelles classes… Rue du Lavoir Bissy-sur-Fley Saône-et-Loire

Conférences au Château de Pontus de Tyard à destination d’un public varié chercheurs, étudiants ou simples curieux .

L’association Renaissance du Château de PONTUS DE TYARD a la gestion d’un bâtiment ayant appartenu à cet illustre personnage et œuvre depuis 2001 à restaurer ce monument historique (labellisé ‘’Maison des Illustres’’), l’étudier et l’animer.

Pontus de Tyard, poète de la pléiade, astronome, philosophe a assurément marqué le XVIème siècle par son humanisme et son désir de comprendre le monde. Nous nous en servons volontiers comme fil conducteur pour nos activités.

Notre sensibilité pour les patrimoines historiques et littéraires s’est également portée vers le patrimoine environnemental. Après avoir planté un verger conservatoire (variétés du XVIème…), c’est une vigne conservatoire qui a été réinstallée dans le même esprit. Celle-ci comprend une collection variétale de chardonnay mais aussi une collection ampélographique de cinquante cépages qui auraient pu être présents sur ce site en 1542 (la vigne y étant mentionnée à cette date). Cela étant un peu le chaînon manquant entre un cabinet de curiosités et une collection botanique ’’la vigne rêvée de Pontus de Tyard’’. Certains cépages sont encore très plantés (pinot…) beaucoup sont plus modestes (césar….) et d’autres sont « interdits » (gouais…). Nous nous sommes alors demandé comment un esprit universel comme celui de Pontus de Tyard pouvait appréhender son environnement au XVIème siècle. Forcément attentif aux travaux de ses contemporains, il s’enracinait également dans ce qui l’avait précédé et dans son territoire. Ces interrogations se sont naturellement prolongées vers un passé plus récent jusqu’aux problématiques d’aujourd’hui. Tous les ans, nous vendangeons nous-mêmes cette parcelle et sortons quelques bouteilles d’un vin dit ‘’Clairet’’, unique et différent chaque année.

Par ailleurs, tous les mois de juin, depuis 2012, notre association ‘’Renaissance du château Pontus de Tyard’’ organise avec le Jardin des Sciences de Dijon et la Chaire UNESCO culture et tradition du vin, des journées d’échanges.

Des partenariats ont été établis avec la revue des œnologues ainsi qu’avec le Muséum National d’Histoire Naturelle.

Depuis 12 années, plus de 100 intervenants ont contribué au succès de ces journées. Des bulletins ont déjà été édités, restituant les contributions de ces spécialistes et adressant au plus grand nombre, professionnels, étudiants ou simples curieux, la matière de ces évènements. Ils sont consultables librement à la rubrique Publications sur le site internet de l’association http://www.pontus-de-tyard.com

2012 ‘’Le retour de la vigne au château de Pontus de Tyard’’

2013 « Entre vignes & vergers »

2014 « La Vigne, un Patrimoine à conserver »

2015 « La biodiversité, auxiliaire de la Vigne »

2016 « Terroirs & Climats »

2017 ‘’Vigne d’hier et de demain’’

2018 ‘’Goûts et couleurs’’

2019 ’Mémoire de la vigne et du vin’’

2020 ‘’ Vigne, vin…quels pouvoirs ?’’

2021 ‘’ Vignobles et vin en Renaissance ’’

2022 ‘’ Effervescences ’’

2023 De l’eau dans mon vin ?

Ces conférences sont désormais enregistrées et accessibles depuis le site de la Chaire Unesco http://chaireunesco-vinetculture.u-bourgogne.fr/

Les 13ème journées biodiversité et patrimoine viticole » Le vin, la vigne, quelles classes…!? »

Organisées par l’association Renaissance du château Pontus de Tyard de Bissy sur Fley, la SFS (société française de systématique ) et la chaire UNESCO cultures et traditions vitivinicoles de Dijon.

Le vin est reconnu comme l’une des boissons présentant la plus grande diversité. Elle est le fruit d’une histoire complexe entre la vigne, l’humain, la géologie, les écosystèmes… De nombreuses classifications existent pour tenter de rendre compte et expliquer cette diversité types de sols, cépages, techniques de vinification, AOC, régions, notations… Tous ces systèmes pour organiser la vigne, les vins, les méthodes de transformations sont de la systématique. Certaines de ces classifications sont proches de la systématique classique (les cépages, les patrons de sélections…) d’autres plus exotiques.

Qu’est-ce que ces classifications nous racontent ? Comment ont-elles été construites ? Comment évoluent-elles ? Comment traduisent-elles notre vision du monde vivant, du vin et des objectifs sociétaux associés ? Ces rencontres ont pour objectifs de mieux connaitre la systématique de la vigne et du vin dans toutes ses composantes et d’en comprendre ces arcanes et motivations (et d’en faire l’expérience).

Quelques courts-métrages primés au festival Oenovidéo seront projetés.

Des ateliers de dégustation seront organisés.

Le château et ses vignes seront également à découvrir .

Capacité 60

Inscription obligatoire EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-04 08:30:00

fin : 2024-06-05 17:30:00

Rue du Lavoir Château Pontus de Tyard

Bissy-sur-Fley 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté info@pontus-de-tyard.com

