Yerres Parvis du CEC Yerres Essonne, Yerres 13ème Journée Randonnée Parvis du CEC Yerres Yerres Catégories d’évènement: Essonne

Yerres

13ème Journée Randonnée Parvis du CEC Yerres, 26 septembre 2021, Yerres. 13ème Journée Randonnée

Parvis du CEC Yerres, le dimanche 26 septembre à 09:00

### Dimanche 26 septembre 2021 : ### la 13ème journée de la randonnée Une journée gratuite et ouverte à tous durant laquelle la rando est à l’honneur. Vous pourrez participer gratuitement à – des randos classiques toutes distances – des randos cyclo – des balades découverte de la nature – des randos patrimoines – des initiations à la marche nordique Départ : Parvis du CEC à Yerres Contacts pour plus d’infos [https://rcy91.blogspot.com/](https://rcy91.blogspot.com/)

Gratuit – sans inscription

Une journée gratuite et ouverte à tous durant laquelle la rando est à l’honneur. Parvis du CEC Yerres 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Yerres Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:00:00 2021-09-26T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Yerres Autres Lieu Parvis du CEC Yerres Adresse 2 rue Marc Sangnier 91330 Yerres Ville Yerres lieuville Parvis du CEC Yerres Yerres