Le temps d’un week-end, l’Ecomusée d’Alsace se transforme en un véritable festival de musiques ! A cette occasion ce sera plus d’une trentaine de groupes qui joueront dans les rues et les places du village avec pour vous faire découvrir les musiques folks et traditionnelles d’Alsace, de Bretagne, d’Irlande et d’ailleurs… N’attendez plus et réservez dès à présent votre billet ! Dates & horaires : Du vendredi 27 au dimanche 29 août – de 10h00 à 18h00 Contact : Tél : 03 89 74 44 74 Mail : [info@ecomusee.alsace](mailto:info@ecomusee.alsace) Site internet : [https://www.ecomusee.alsace/fr/](https://www.ecomusee.alsace/fr/) Adresse : Ecomusée d’Alsace, Chemin du Grosswald 68190 UNGERSHEIM

TARIFS : Adulte : 15€ – Enfant (4-17ans) 10€ – Enfant (-4ans) gratuit

