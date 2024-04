13ème foire gourmande bio éco-responsable Croquons Nature… ! Place de la Mairie 26320 Saint Marcel-lès-Valence Drôme Saint-Marcel-lès-Valence, dimanche 26 mai 2024.

Une journée conviviale pour soutenir une agriculture respectueuse des Hommes et de la Terre sur le thème : « Je mange bien, je vais bien ! » Dimanche 26 mai, 09h30 1

http://facebook.com/croquonsnaturefoiregourmande

Rendez-vous dès 10h pour la 13ème édition de la foire gourmande bio et éco-responsable Croquons Nature… ! avec :

– Le marché des producteurs bio et locaux

– Le village des savoir-faire avec de nombreux artisans

– Le village des associations de protection de l’environnement

des animations pour tous : balades en calèche, mini-ferme, contes, jeux en bois, maquillage, librairie ambulante, ateliers cuisine (gratuits avec réservation), déjeuner sous les tilleuls, causerie avec Grégory Sampino….

