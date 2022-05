13ÈME FOIRE A L’OIGNON DOUX ET MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS Lézignan-la-Cèbe, 25 juin 2022, Lézignan-la-Cèbe.

13ÈME FOIRE A L’OIGNON DOUX ET MARCHE DE PRODUCTEURS DE PAYS Lézignan-la-Cèbe

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25

Lézignan-la-Cèbe Hérault Lézignan-la-Cèbe

Cultivée depuis des siècles à Lézignan-La-Cèbe, grâce à un savoir-faire traditionnel transmis de générations en générations, la Cèbe est un oignon unique.

Issue de semences 100% paysannes et locales, elle est reconnaissable par sa forme ronde et plate, mais surtout par son goût inégalable, doux et sucré.

Elle sera encore une fois mise à l’honneur sous toutes ses formes lors de la 13ème édition de Foire à l’Oignon doux de Lézignan la Cèbe !

Une soirée ou la Cèbe de Lézignan est à l’honneur – Démonstration d’empaquetage (Technique de lien de la botte de cèbe) – Concours de la plus grosse cèbe (ouvert aux producteurs professionnels et jardiniers amateurs) – Dégustation de produit de pays – animations toute la soirée avec la chorale Léz.Enchantés, défilé de la Cèbe Totémique, concert de musique.

13ème édition de la foire à l’oignon doux et marché de producteur de Pays,

Animations et démonstrations tout au long de la fin d’après midi et en soirée.

Assiettes fermières et gourmandes à déguster sur place !

http://mairie-lezignan-la-cebe.fr/

