13ème fête des plantes de Cardroc Cardroc, dimanche 2 juin 2024.

Depuis 2010, la Fête des Plantes de Cardroc est un lieu de rencontre incontournable pour tous les amateurs de jardin, qu’ils soient novices ou experts, un lieu de découverte de plantes rares ou méconnues, de nouvelles obtentions, un lieu de découverte également de l’art de vivre au jardin.

Sous le parrainage de la Société d’Horticulture et de l’ASPECO, près de 90 exposants strictement sélectionnés vous offriront, cette année encore, une magnifique diversité et sauront répondre à vos questions, vos besoins ou vos envies.

Un beau moment de découverte et de partage à ne pas manquer le dimanche 2 juin prochain lors de cette belle fête des plantes bretonne située dans un parc paysager privé entre étangs, forêt et prairie.

Nos services :

– Election des Trophées des Plantes Remarquables

– Animation d’ateliers pour petits et grands (Société d’Horticulture)

– Garderies des plantes

– Parkings gratuits et livraison des achats au moyen de véhicules électriques

– Restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02 09:30:00

fin : 2024-06-02

Parc de la Grille

Cardroc 35190 Ille-et-Vilaine Bretagne martine.lereste@gmail.com

