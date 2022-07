13ème Fête des Moissons Saint-Remy-sur-Bussy Saint-Remy-sur-Bussy Catégories d’évènement: Marne

Marne Saint-Remy-sur-Bussy Le musée rural et artisanal de la Bertauge organise sa 13ème Fête des Moissons. Un événement à l’ambiance folklorique et festive. Nombreuses animations :

– Fauchage-battage à l’ancienne

– Ferme avec animaux

– Orchestre, clown

– Circuit ferroviaire et jeux pour enfants

– Tracteurs et voitures anciennes Restauration et buvette sur place. +33 3 26 66 64 97 Saint-Remy-sur-Bussy

