13ème fête à travers champs ! La Neuville-lès-Dorengt, 3 septembre 2022, La Neuville-lès-Dorengt.

13ème fête à travers champs !

La Neuville-lès-Dorengt Aisne

2022-09-03 10:00:00 – 2022-09-04 18:00:00

Participez à des animations diverses comme la fabrication du jus de pomme et du pain à l'ancienne, venez admirer la mécanique anciennes avec le labour et battage à l'ancienne, découvrez le marché artisanal grâce au arrachage et vente de pommes de terre sur place.

Pour les enfants, des jeux gratuits leurs seront proposés.

Buvette et restaurant sous bâtiments couverts : bœuf, cochon, mouton à la broche au choix par l’Association Au Matériel d’Antan.

Venez nombreux !

cathy.billiet592@orange.fr +33 6 84 71 07 34

OT du Pays de Thiérache

La Neuville-lès-Dorengt

