### La 13ème édition du Festival Terre & Lettres, se déroulera sur 3 journées du 21 au 25 septembre autour de deux grands axes de découverte. **La fiction (littérature et BD) fera un retour en force** avec une journée entière réservée à une dizaine d’auteurs de romans, livres jeunesse et BD qui puisent leur inspiration dans la nature et l’expérience de cette nature. (Nature writing, Eco-poétique)) Présentations, rencontres, master classes et dédicaces seront organisées dans la grande halle de l’Encan afin de favoriser et de privilégier les temps de rencontre entre les auteurs et le public. La fiction sera aussi celle produite de mars à septembre – dans les ateliers d’écriture organisés en milieu scolaire (3 classes de Lycée, 2 classes de collège et 2 classes de primaire) et animés par quatre auteurs professionnels originaires de Nouvelle Aquitaine – dans le grand jeu d’écriture gratuit ouvert à tous les néo aquitains. 5 ateliers de lecture à voix haute seront organisés entre mars et septembre pour préparer la restitution des productions des ateliers et du grand jeu d’écriture pendant le festival. Les ateliers d’écriture comme le grand jeu d’écriture inviteront les participants à se projeter dans la deuxième moitié du siècle pour imaginer quelle sera leur vie, leur environnement. Terre & Lettres proposera de s’intéresser au **lien entre écologie et santé** alors que nous serons peut-être juste sortis de trois années de crise sanitaire COVID 19 et des mesures d’urgence. Comprendre comment la perte de la biodiversité, la destruction des habitats sauvages, la pollution de l’air, de l’eau et des sols, la prolifération de molécules chimiques dans notre environnement, notre alimentation et notre pharmacopée, constituent de nouvelles menaces sanitaires et altèrent nos défenses immunitaires naturelles. PRE-PROGRAMME **Mercredi 21 septembre** –**19h-21h30-** Avant-première Cette avant-première est organisée conjointement avec l’association Ecran-Vert et sera consacrée à la projection du film « La fabrique des pandémies » suivie d’un débat avec la réalisatrice Marie-Monique Robin. **Samedi 24 septembre** – **9h00-13h00** – Ateliers pédagogiques Une dizaine d’ateliers proposés aux Festivaliers, en extérieur pour la plupart et tous organisés en partenariat avec des associations (LPO, Graines de troc, Univert LR, ….) Ces ateliers offrent l’opportunité d’un apprentissage écologique par les sens et la pratique. Ateliers prévus : – Reconnaître les plantes sauvages comestibles et les cuisiner – Connaître les simples et plantes médicinales – Apprendre aux enfants à reconnaître les différentes essences d’arbres par leurs feuilles en réalisant des cyanotypes – Reconnaissance des oiseaux de nos parcs et jardins – Apprendre le bouturage et le rempotage, – Apprendre la greffe…. – Dessiner les arbres – Fresque climat .. **Samedi 24 septembre – 14h00-21h00** – Rencontres thématiques Une demi-douzaine d’auteurs seront invités pour explorer le thème du lien entre écologie et santé parmi lesquels Corinne Lalo, Stéphane Foucart, Stéphane Horel, Coline Serreau… Trois plateaux de débats avec les auteurs **Dimanche 25 septembre (9h00-13h) –** Restitution du Grand jeu d’écriture Les participants au Grand jeu d’écriture – ils étaient une trentaine en 2021 pour la première édition- seront réunis pour révélation du palmarès et pour des temps de lecture à voix haute d’extraits des textes primés. **Dimanche 25 septembre (14h-19h)** – La nature au cœur de la fiction Une douzaine d’auteurs seront présents et participeront à des : – Rencontres pour présenter leur livre et leur travail de fiction avec la nature comme source d’inspiration centrale – Master classes pour expliquer comment ils travaillent – Dédicaces de leurs livres Le programme sera dévoilé en mai.

Entréé libre ou sur inscription

Espace Encan Quai Louis Prunier 17000 La Rochelle La Rochelle Tasdon Charente-Maritime



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-21T19:00:00 2022-09-21T21:30:00;2022-09-24T09:00:00 2022-09-24T20:00:00;2022-09-25T09:00:00 2022-09-25T19:00:00