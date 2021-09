La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer La Lucerne-d'Outremer, Manche 13ème Festival Musical de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer La Lucerne-d'Outremer Catégories d’évènement: La Lucerne-d'Outremer

Manche

13ème Festival Musical de La Lucerne La Lucerne-d’Outremer, 18 septembre 2021, La Lucerne-d'Outremer. 13ème Festival Musical de La Lucerne 2021-09-18 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-18 19:00:00 19:00:00

La Lucerne-d’Outremer Manche La Lucerne-d’Outremer Un lieu magique, des musiciens d’excellence, des concerts abordables : c’est le Festival musical de l’Abbaye de La Lucerne-d’Outremer. Voici le Programme :

Tous les concerts ont lieu à 21h (sauf celui du 18 septembre 17h). Vendredi 16 juillet – 21h.

« Polyphonies dans les abbayes ».

(Dowland – Purcell – Charpentier – Brahms – Messiaen – Monk).

Les Affinités électives – Ensemble vocal, Rouen. Mardi 20 juillet – 21h.

« Les Fêtes joyeuses » (manuscrit de Saint-Evroult – répertoire anglo-normand).

De Cælis. Concert dans le cadre du colloque « Musiques sacrées en Normandie ; rites et pratiques ». Mardi 27 juillet – 21h.

« Concerts royaux à deux violes esgales » (M. de Sainte-Colombe – L. Couperin – J. Bodin de Boismortier).

Lachrimae Consort. Mercredi 4 août – 21h

« Bach en résonance » (J.S. Bach – E. Ysaÿe).

Elsa Grether, violon. Lundi 16 août – 21h.

« Beethoven à l’orée du romantisme » (C.Ph.E. Bach – J. Haydn – L. van Beethoven).

la Petite Symphonie. Samedi 18 septembre (Journées européennes du patrimoine) – 17h.

« Marie au fil des temps ».

Alice Renucci-Gille, soprano et Jean-Luc Fricou, orgue. Prix du billet 15€, 7€ tarif réduit.

Réservations : www.lesamisdelabbayedelalucerne.com

gerard.dieudonne@gmail.com +33 6 89 85 79 29 https://www.lesamisdelabbayedelalucerne.com/

