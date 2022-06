13ème festival des nuits de l’orangerie : Charles PASI Montéléger Montéléger Catégories d’évènement: 26760

Montéléger

13ème festival des nuits de l’orangerie : Charles PASI Montéléger, 7 juillet 2022, Montéléger. 13ème festival des nuits de l’orangerie : Charles PASI L’Orangerie Domaine du Château Montéléger

2022-07-07 – 2022-07-07 L’Orangerie Domaine du Château

Montéléger 26760 EUR 28 28 Harmoniciste virtuose, auteur-compositeur-interprète-instrumentiste, de mère française et de père italien, le parisien Charles Pasi fait ses débuts à l’âge de dix-sept ans dans une chorale gospel. contact@l-orangerie.fr +33 6 27 08 67 31 http://www.l-orangerie.fr/ L’Orangerie Domaine du Château Montéléger

dernière mise à jour : 2022-05-31 par

Détails Catégories d’évènement: 26760, Montéléger Autres Lieu Montéléger Adresse L'Orangerie Domaine du Château Ville Montéléger lieuville L'Orangerie Domaine du Château Montéléger Departement 26760

Montéléger Montéléger 26760 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/monteleger/

13ème festival des nuits de l’orangerie : Charles PASI Montéléger 2022-07-07 was last modified: by 13ème festival des nuits de l’orangerie : Charles PASI Montéléger Montéléger 7 juillet 2022 26760 Montéléger

Montéléger 26760