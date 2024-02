13ème Equipée de la rose Rosheim, samedi 23 mars 2024.

13ème Equipée de la rose Rosheim Bas-Rhin

Amateurs de running, venez vous défouler lors de cette course à pied en 6 étapes originales et inédites à Rosheim ! Enfilez vos baskets et parcourez le vignoble dans une ambiance conviviale et sportive ! Inscription en ligne https://bit.ly/3IM4RPy

Sport, ambiance et convivialité sur le terrain d’entrainement de Rosheim Running.

31 km de courses et 437m de dénivelé cumulé proposés aux équipes et à se répartir de 3 à 5 étapes run, bike & run, relais, run semi-nocturne,…

A chaque étape, différents « styles » de courses sont proposés aux équipiers. Selon les étapes, ce sont 1, 2 ou 3 équipiers qui courent en même temps.

Les étapes

Etape 1 Run (3 équipiers)

Etape 2 Run & Bike en deux boucles (2 équipiers)

Etape 3 Run (1 équipiers)

Etape 4 Run (2 équipier)

Etape 5 Run semi nocturne, prévoir une lampe frontale (3 équipiers). N’oubliez pas de prévoir un déguisement pour cette dernière étape. Il y aura une récompense pour le meilleur déguisement !

Infos pratiques ravitaillement à l’arrivée de chaque étape. En permanence restauration/buvette,

boissons, sandwich, gâteaux et en soirée tartes flambées et pizzas.

Tarif 63€ par équipe (soit 21 € par équipier) à partir du 01/02/2024 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 14:20:00

fin : 2024-03-23

Complexe sportif

Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est rosheim.running@free.fr

