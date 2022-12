13ÈME ÉDITION « REGARDS SUR LE MONDE RURAL » Mamers Mamers Mamers Catégories d’évènement: Mamers

Sarthe

13ÈME ÉDITION « REGARDS SUR LE MONDE RURAL » 2, rue de la Gare Cinéma Rex Mamers Sarthe

2023-01-18 – 2023-01-31

Cinéma Rex 2, rue de la Gare

Mamers

Sarthe Mamers Le cinéma Rex de Mamers vous propose un cycle de films et documentaires sur le monde agricole, rural… Des débats et autres animations ponctuent ce festival pour mieux comprendre les enjeux du monde rural aujourd’hui.

Plus d’infos au 02 43 97 60 63 et 02 43 97 59 39 Projections, rencontres, expositions… pour comprendre le rôle de la ruralité. programmation@cinemamers.fr Cinéma Rex 2, rue de la Gare Mamers

2023-01-18 – 2023-01-31

13ÈME ÉDITION « REGARDS SUR LE MONDE RURAL » Mamers 2023-01-18 was last modified: by 13ÈME ÉDITION « REGARDS SUR LE MONDE RURAL » Mamers Mamers 18 janvier 2023 2 Mamers rue de la Gare Cinéma Rex Mamers Sarthe Mamers Sarthe sarthe

Mamers Mamers Sarthe