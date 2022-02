13ème édition L’Epouvan’Trail Sauvagnon, 1 mai 2022, Sauvagnon.

13ème édition L’Epouvan’Trail Sauvagnon

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01

Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques Sauvagnon

13 13 EUR 9h30 : canitrail 10km : spectaculaire et apprécié de tous, le Canitrail en couple maître-chien sur 10 km dans le bois de Sauvagnon.

10h : trail de 12 ou 20 km : course nature, sur petits chemins et dans le bois de Sauvagnon. Sans difficultés particulières. Au 12éme kilomètre c’est à VOUS de choisir : On continue ? On s’arrête là ?

10h : marche chronométrée de 12km dans le bois de Sauvagnon. Paysages exceptionnels garantis !

10h05 : courses des enfants, accessible aux enfants entre 5 et 14 ans.

Des bons d’achats ainsi que de nombreux lots sont à gagner par tirage au sort. 5-7 ans = 1km, 8-10 ans = 2km, 11-14 ans = 3km.

Course éco-responsable, pensez à vos verres ecocup !

9h30 : canitrail 10km : spectaculaire et apprécié de tous, le Canitrail en couple maître-chien sur 10 km dans le bois de Sauvagnon.

10h : trail de 12 ou 20 km : course nature, sur petits chemins et dans le bois de Sauvagnon. Sans difficultés particulières. Au 12éme kilomètre c’est à VOUS de choisir : On continue ? On s’arrête là ?

10h : marche chronométrée de 12km dans le bois de Sauvagnon. Paysages exceptionnels garantis !

10h05 : courses des enfants, accessible aux enfants entre 5 et 14 ans.

Des bons d’achats ainsi que de nombreux lots sont à gagner par tirage au sort. 5-7 ans = 1km, 8-10 ans = 2km, 11-14 ans = 3km.

Course éco-responsable, pensez à vos verres ecocup !

9h30 : canitrail 10km : spectaculaire et apprécié de tous, le Canitrail en couple maître-chien sur 10 km dans le bois de Sauvagnon.

10h : trail de 12 ou 20 km : course nature, sur petits chemins et dans le bois de Sauvagnon. Sans difficultés particulières. Au 12éme kilomètre c’est à VOUS de choisir : On continue ? On s’arrête là ?

10h : marche chronométrée de 12km dans le bois de Sauvagnon. Paysages exceptionnels garantis !

10h05 : courses des enfants, accessible aux enfants entre 5 et 14 ans.

Des bons d’achats ainsi que de nombreux lots sont à gagner par tirage au sort. 5-7 ans = 1km, 8-10 ans = 2km, 11-14 ans = 3km.

Course éco-responsable, pensez à vos verres ecocup !

Sauvagnon64

Sauvagnon

dernière mise à jour : 2022-02-04 par AaDT Béarn – Pays Basque (64)