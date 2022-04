13ème édition : Journée Nationale de l’archéologie Eu Eu Catégories d’évènement: Eu

Seine-Maritime

13ème édition : Journée Nationale de l'archéologie Eu, 18 juin 2022, Eu.
Route de Beaumont Ferme du Vert Ponthieu Eu

2022-06-18 – 2022-06-19

Eu Seine-Maritime Journée Nationale de l’archéologie à Briga.

Au programme : Visites guidées gratuites commentées par les bénévoles de la FATRA et de la fouille programmée par Briga.

Durée de la visite : environ 1h30

Horaires des visites : 10h – 12h / 14h – 18h (départ de la dernière visite à 17h).

archeo@ville-eu.fr +33 9 63 43 26 81

Route de Beaumont Ferme du Vert Ponthieu Eu

