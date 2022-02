13ème édition Exposition Ensemble l’Art Contemporain Trets, 26 février 2022, Trets.

13ème édition Exposition Ensemble l’Art Contemporain Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer Trets

2022-02-26 – 2022-03-26 Château des Remparts Boulevard Etienne Boyer

Trets Bouches-du-Rhône Trets

Sambo

Cette 13ème édition de ce dispositif « Ensemble, l’Art Contemporain » mettra à l’honneur l’artiste plasticienne Sambo, découverte lors du Salon d’Art Contemporain d’Aix-en-Provence (SMART).

Elle nous présentera son projet d’exposition intitulé « Voyage à travers les Amériques ».

L’artiste plasticienne Sambo tire toute son authenticité et son ingéniosité de la couleur « bleu vertueux » pour nous faire voyager dans son univers onirique, puissant et serein.

Sa palette de couleurs est sa racine, sa respiration, l’initiatrice de ses rêves et de son imaginaire résolument féminin autant que délicat.

Intuitive, elle s’offre toutes les audaces et s’exprime dans le relief et la perspective, faisant rayonner la lumière et exploser les couleurs. Sa technique et ses supports sont la manifestation de son obsession pour investir des terres inconnues et ….peut être pour toucher un jour l’infiniment bleu, du ciel, des mers, des océans…..!

En fonction du thème de l’exposition 2022 « Voyage à travers les Amériques », lors de ses ateliers, Sambo proposera aux enfants la réalisation d’animaux originaires de ce milieu naturel qu’est l’Amazonie, réalisés avec des matériaux recyclés. Ces œuvres personnelles seront ensuite présentées aux visiteurs, ainsi qu’aux familles des participants aux ateliers, lors d’un finissage le samedi 19 mars 2022 à 18h30, et durant la semaine suivante.



Camille Geraldes

Jeune artiste autodidacte qui dessine depuis toujours, son travail se démarque assez rapidement tant par les techniques utilisées que par le côté parfois dérageant de ses sujets. Pour elle, l’art est un exutoire et une planche de salut, avec la conviction qu’il peut l’être aussi pour d’autres personnes.

Elle participe à sa première exposition collective en novembre 2019 mais son premier grand projet artistique commence en 2020 : Amazonia. Une œuvre, en janvier de cette année-là, sera dédicacée par Raoni Metuktire, chef Kayapo du Brésil. Bientôt proposée à la vente aux enchères, les fonds seront reversés à ces protecteurs de la forêt.

En février 2020, elle est invitée à l’exposition des jeunes talents de la Galerie 361 à Aix en Provence et fait des rencontres artistiques qui nourrissent des projets de collaborations. C’est la période où elle commence à répondre à des commandes et en 2021 vends des œuvres aux Etats-Unis.

Son travail se divise en plusieurs parties, la recherche, le support (comme des cranes de bœuf…), l’expérimentation de nouveaux médiums et techniques tels que les pigments à partir d’épices…

Elle cache les maux derrière la couleur et exprime des émotions universelles par ses expérimentations artistiques et non par des mots, comme une étude à cœur ouvert.

Ses peintures ont plusieurs lectures, l’artiste aimant y cacher des symboles, des dialectes, des codes, des indices et des secrets… L’interprétation est donc omniprésente dans chaque tableau, et chaque spectateur pourra se faire sa propre lecture.

A l’occasion de la 13ème édition de l’exposition « Ensemble, l’Art Contemporain » la ville de Trets accueille deux artistes. L’artiste plasticienne Sambo et l’artiste peintre Camille Geraldes.

culture@ville-de-trets.fr +33 4 42 61 23 78 http://trets.fr/

