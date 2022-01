13ème édition Ecole Bretonne de Handball La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

13ème édition Ecole Bretonne de Handball La Forêt-Fouesnant, 19 février 2022, La Forêt-Fouesnant. 13ème édition Ecole Bretonne de Handball La Forêt-Fouesnant

2022-02-19 – 2022-02-20

La Forêt-Fouesnant Finistère Le rendez-vous des passionnés de handball. Formations, débats, tables rondes, conférences à destination des entraîneurs, arbitres et dirigeants. Ouvert à tous, inscription obligatoire : www.handball-bretagne.bzh. pre-accueil Le rendez-vous des passionnés de handball. Formations, débats, tables rondes, conférences à destination des entraîneurs, arbitres et dirigeants. Ouvert à tous, inscription obligatoire : www.handball-bretagne.bzh. La Forêt-Fouesnant

dernière mise à jour : 2022-01-20 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Ville La Forêt-Fouesnant lieuville La Forêt-Fouesnant

La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-foret-fouesnant/