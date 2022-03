13ème Edition du Salon des Vins et du Terroir Théâtre Donald Cardwell,Draveil Draveil Catégories d’évènement: Draveil

La 13ème édition du Salon des vins et produits du terroir rassemble une quarantaine de régions viticoles et gastronomiques. Des producteurs passionnés racontent l’histoire de leurs cépages et vous proposent une balade à travers nos belles et nombreuses régions de France. L’accueil chaleureux des viticulteurs et producteurs vous permettra de partager un grand moment de convivialité entre « Mets et vins ».

Entrée 1€ en échange d’un verre de dégustation

Théâtre Donald Cardwell,Draveil 1 avenue de Villiers, 91210 Draveil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T19:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T18:00:00

