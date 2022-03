13ème édition du Salon des Vins et des produits du terroir Eyguières Eyguières Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyguières

13ème édition du Salon des Vins et des produits du terroir Eyguières, 26 mars 2022, Eyguières. 13ème édition du Salon des Vins et des produits du terroir Domaine Vallon des Glauges Chemin des Glauges Eyguières

2022-03-26 10:00:00 10:00:00 – 2022-03-27 19:00:00 19:00:00 Domaine Vallon des Glauges Chemin des Glauges

Eyguières Bouches-du-Rhône Eyguières 5 5 Un week-end toujours plus gourmand avec au programme des dégustations de vins des plus belles régions viticoles de France, un large choix de produits issus régionaux ainsi que de bons plats conviviaux pour vous restaurer tout en admirant notre jolie vue sur les Alpilles !

Cette année vous pourrez retrouver les exposants suivants :

Huiles et tapenades – M. RUIZ

Fromage de chèvre – Mme CHIARI

Vins du Beaujolais – M. CRESPIN

Vins de Bordeaux – M. BONNEAU

Châteauneuf du Pape – Mr DURIEU

Vins de Bourgogne – M. NOELLAT

Champagne – M. CHEURLIN

Vins d’Alsace – M. METZ

Atelier Café – M. HUARD

Vins de Bourgogne blanc – Mr GERMAIN

Charcutier – M. LARID

Armagnac – Mme LACAVE

Foie gras – Mme LOBÉ

Jurançon – M. BRU BACHÉ

Vins de Languedoc – M. Roquemale

Macarons – M. Tamisier



Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place le midi :

Plats au choix : paella, gardiane de taureau, encornets farcis, gambas à la plancha Les 26 et 27 mars prochains, le Domaine du Vallon des Glauges aura le plaisir de vous accueillir à l’occasion de la 13ème édition du Salon des Vins et des produits du terroir, de 10h à 19h. contact@vallondesglauges.com +33 4 90 59 81 45 http://www.vallondesglauges.com/ Un week-end toujours plus gourmand avec au programme des dégustations de vins des plus belles régions viticoles de France, un large choix de produits issus régionaux ainsi que de bons plats conviviaux pour vous restaurer tout en admirant notre jolie vue sur les Alpilles !

