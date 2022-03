13éme édition du festival “Les Minuscules” Ferme d’en Haut, 13 juin 2022, Villeneuve-d'Ascq.

13éme édition du festival “Les Minuscules”

du lundi 13 juin au dimanche 19 juin à Ferme d’en Haut

**13ème édition du Festival “Les Minuscules”** Un festival autour des arts du récit et de la parole pour les toutes petites oreilles et aussi pour les grandes oreilles qui les accompagnent. Avec cette envie toujours renouvelée d’imaginer des doux moments à partager en famille, des instants précieux pour les petit-e-s et des grandes oreilles, sans paillette, sans flonflon ni trompettes et de continuer à semer des histoires sensibles comme autant de portes ouvertes sur l’imaginaire et le merveilleux ! Nous ouvrirons la journée des esprits curieux en célébrant la sororité des femmes qui œuvrent au quotidien et souvent de manière invisible sur le terrain de la petite enfance et c’est bien une équipe de filles et de gars engagé-es qui préparent le festival pour vous concocter des jolis moments à partager et on finira par danser avec un bal en fin de festival ! **Réservations impératives au 03 20 61 01 46 avec respect des âges indiqués, jauge limitée, gratuit** **Tout le programme mi-mai sur : [www.vachebleue.org](http://www.vachebleue.org)**

Sur réservation, gratuit

Du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022, à la Ferme d’en Haut

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

