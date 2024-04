13ème édition des Foulées de Rives Villeréal Villeréal, dimanche 30 juin 2024.

L’équipe du Comité des Fêtes de Rives vous donne rendez-vous pour une journée sportive entre trail et randonnée, effort et convivialité. 2 courses comptant pour le Challenge Trail 47 vous seront proposées une course de 25 km partant du château de Biron et uen course de 10 km partant de Villeréal

2 courses comptant pour le Challenge Trail 47 vous seront proposées une course de 25 km (dénivelé 360+) dont le départ sera donné au pied du château de Biron (parcours à travers la forêt domaniale) et une course de 10 km qui s’élancera depuis le parvis de l’église à Villeréal (dénivelé 100+).

Vous retrouverez également le relais du jardinier (course en relais de 2x5km), une randonnée de 10 km et une course enfants (départ 11h à l’hippodrome). .

Début : 2024-06-30 08:30:00

fin : 2024-06-30

Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine fouleesderives.villereal47@gmail.com

