La 13e édition de “La Petite Istanbul en Fête” se déroulera du 13 au 28 juin 2022. Cette fête de quartier attendue avec impatience chaque année, fait partie intégrante de l’agenda de la vie associative et culturelle comme un événement essentiel de 10ème arrondissement. Jeudi 16 juin 2022 à 19h

Rencontre – Dédicace avec Timour Muhidine autour de son livre «La fille de l’ethnographe »

Médiathèque Françoise Sagan

8 rue Léon Schwartzenberg, 75010 Paris



Quand un anthropologue turc s’interroge sur les Français et écrit son brevet d’Occident… 2020. Nedjla, 20 ans, étudiante, musulmane émancipée, vit à Istanbul avec sa mère. Son père vient de mourir. Elle décide de se plonger dans son dernier livre. 1964. Oktay, chercheur en anthropologie, a quitté Istanbul pour s’établir dans l’est de la France. Pris dans le flux de la vie locale, il choisit de se concentrer sur ce qui l’intrigue le plus chez les Français : la façon dont ce peuple avancé et développé, selon les critères anthropologiques, vit la période des vacances. Samedi 25 juin :

Fête de Quartier et Concert Interculturel

Angle de la Rue de Metz /Rue du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris Cette fête est devenue « une tradition citoyenne » pour les habitant-e-s du quartier de la porte Saint-Denis. Appelée aussi « La Petite Istanbul », elle est un espace multiculturel rassemblant

les citoyen-ne-s d’origines diverses. C’est un moyen de résistance et de vigilance citoyenne contre les atteintes aux droits et aux libertés mais aussi un espace de lutte pour les valeurs de justice, d’égalité. Mardi 28 juin à 18h30

Rencontre avec Murat Özyasar autour de son livre« Certifié Conforme, Histoires de Diyarbakir »

Bibliothèque François Villon

81, boulevard de la Villette – 75010 Paris Les villes et leurs écrivains… Après La Forme d’une ville de Gracq, Les Villes invisibles de Calvino, Pamuk et son Istanbul, Tanpınar et ses Cinq villes ou encore Mungan et Les Djinns de l’argent, c’est au tour de Murat Özyaşar d’écrire celle qui l’a vu grandir, Diyarbakır, en évoquant ses dimensions culturelles, politiques, mais aussi le rapport tout personnel qu’il entretient avec elle. Contact : 0142011260 acort@acort.org https://www.facebook.com/acort.association https://www.facebook.com/acort.association

