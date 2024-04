13ème édition de la course nature de l’ASL Morcourt Morcourt, dimanche 7 juillet 2024.

13ème édition de la course nature de l’ASL Morcourt Morcourt Aisne

L’ASL Morcourt organise la 13ème édition de sa course nature le dimanche 2 juillet. Cette année, partez à la découverte des sources de la Somme.

L’ASL Morcourt organise la 13ème édition de sa course nature le dimanche 7 juillet.

Cette année, partez à la découverte des sources de la Somme.

– Course de 19 km en semi-suffisance avec un ravitaillement au 10ème km. Ouverte aux coureurs licencié et non licenciés.

– 2 marches de 10km et 19km pour les non-coureurs.

– Course nature de 10 km.

Départs du stade de football de Morcourt à

– 8h30 pour les marches,

– 9h30 pour la course 19km;

– 9h45 pour la course 10km.

Participation par personne de

– 5€ pour les marches,

– 7€ pour la course de 10km,

– 10€ pour la course de 19km.

Renseignements au 0619531252 / antoine.lock@gmail.com 77 7 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 08:30:00

fin : 2024-07-07 14:00:00

Morcourt 02100 Aisne Hauts-de-France antoine.lock@gmail.com

L’événement 13ème édition de la course nature de l’ASL Morcourt Morcourt a été mis à jour le 2024-04-05 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois