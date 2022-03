13ème Défi Chapelin La Chapelle-sur-Oreuse, 5 mars 2022, La Chapelle-sur-Oreuse.

13ème Défi Chapelin La Chapelle-sur-Oreuse

2022-03-05 17:00:00 – 2022-03-05 21:30:00

La Chapelle-sur-Oreuse Yonne La Chapelle-sur-Oreuse

3 3 EUR L’association Ycone 89 organise la 13ème édition du Défi Chapelin !

Course d’orientation de nuit (équipe de 2 minimum, lampe et gilet fluo obligatoires).

Plusieurs parcours possibles :

– le A : maxi 2h30 – Grand parcours réservé aux experts en orientation – Course au score – Boussole obligatoire

– le B : maxi 2h – Parcours plus accessible réservé aux adultes et aux ados accompagnés d’un adulte – Boussole conseillée

– le C : maxi 2h – Parcours facile pour débutants, familles avec ou sans enfants.

RDV à partir de 17h à la salle des fêtes de la Chapelle-sur-Oreuse, départ de la course à 18h30.

Pour ceux qui veulent prolonger dans la bonne humeur, l’association vous propose un chili con carne à réserver lors de l’inscription.

aime.louat80@gmail.com https://ycone-sens.jimdofree.com/

L’association Ycone 89 organise la 13ème édition du Défi Chapelin !

Course d’orientation de nuit (équipe de 2 minimum, lampe et gilet fluo obligatoires).

Plusieurs parcours possibles :

– le A : maxi 2h30 – Grand parcours réservé aux experts en orientation – Course au score – Boussole obligatoire

– le B : maxi 2h – Parcours plus accessible réservé aux adultes et aux ados accompagnés d’un adulte – Boussole conseillée

– le C : maxi 2h – Parcours facile pour débutants, familles avec ou sans enfants.

RDV à partir de 17h à la salle des fêtes de la Chapelle-sur-Oreuse, départ de la course à 18h30.

Pour ceux qui veulent prolonger dans la bonne humeur, l’association vous propose un chili con carne à réserver lors de l’inscription.

La Chapelle-sur-Oreuse

dernière mise à jour : 2022-02-12 par