Montluçon Montluçon Allier, Montluçon 13ème Corrida de Montluçon Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

13ème Corrida de Montluçon Montluçon, 26 décembre 2021, Montluçon. 13ème Corrida de Montluçon Montluçon

2021-12-26 14:00:00 14:00:00 – 2021-12-26

Montluçon Allier 6 courses aux parcours sont totalement urbains, au départ de la Place Jean Jaurès. Les participants 4, 5 et 6 km sillonneront le cœur de la cité médiévale, emprunteront les remparts du château des Ducs de Bourbon, et sa redoutable montée des 110 marches. +33 4 70 02 55 00 Montluçon

dernière mise à jour : 2021-11-26 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Ville Montluçon lieuville Montluçon