Courniou Courniou 34220, Courniou 13E MARCHE PAYSAN Courniou Courniou Catégories d’évènement: 34220

Courniou

13E MARCHE PAYSAN Courniou, 13 juin 2021-13 juin 2021, Courniou. 13E MARCHE PAYSAN 2021-06-13 09:00:00 – 2021-06-13 18:00:00

Courniou 34220 Courniou Dégustez les produits de notre terroir, agriculture locale et raisonnée assurée.

Composés vos assiettes (n’oubliez pas vos couverts!!!) pour le déjeuner.

Animations musicales et jeux pour les enfants agrémentent la journée! Dégustez les produits de notre terroir, agriculture locale et raisonnée assurée.

Composés vos assiettes (n’oubliez pas vos couverts!!!) pour le déjeuner.

Animations musicales et jeux pour les enfants agrémentent la journée! grottedeladeveze@orange.fr +33 4 67 97 03 24 https://lafileusedeverre.fr/ Dégustez les produits de notre terroir, agriculture locale et raisonnée assurée.

Composés vos assiettes (n’oubliez pas vos couverts!!!) pour le déjeuner.

Animations musicales et jeux pour les enfants agrémentent la journée! Dégustez les produits de notre terroir, agriculture locale et raisonnée assurée.

Composés vos assiettes (n’oubliez pas vos couverts!!!) pour le déjeuner.

Animations musicales et jeux pour les enfants agrémentent la journée!

Détails Catégories d’évènement: 34220, Courniou Étiquettes évènement : Autres Lieu Courniou Adresse Ville Courniou lieuville 43.47392#2.71361