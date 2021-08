13e Festival Terres d’ailleurs – Avant-première Auditorium du Museum de Toulouse, 25 septembre 2021, Toulouse.

13e Festival Terres d’ailleurs – Avant-première

Auditorium du Museum de Toulouse, le samedi 25 septembre à 20:30

En attendant de vous retrouver du 24 au 28 novembre, le Festival Terres d’ailleurs vous propose de participer à son avant-première. ### Projection **_Sulawesi, expédition au cœur de l’île mystère_** réalisé par Evrard Wendenbaum et Gil Kebaïli. L’explorateur et naturaliste Evrard Wendenbaum, spécialiste des « mondes perdus», mène une nouvelle expédition dans l’un des endroits les plus reculés et inaccessibles de la planète : le massif du Matarombeo sur l’île de Sulawesi en Indonésie. Ouvrant la voie à une équipe de scientifiques, Evrard s’aventure dans les méandres du massif pour leur permettre d’effectuer leurs relevés et d’initier le premier inventaire de la biodiversité locale. ### Rencontre La projection sera suivie d’une rencontre avec **Evrard Wendenbaum**, explorateur et naturaliste, membre de l’expédition. Crédit photo: Evrard Wendenbaum

Accès libre et gratuit

Entre aventure et découverte, nous vous emmenons en immersion dans l’un des derniers joyaux inexplorés de notre planète.

Auditorium du Museum de Toulouse 35 allées Jules Guesde toulouse Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T20:30:00 2021-09-25T22:30:00