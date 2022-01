13e Festival International Filmer le Travail – Poitiers Festival Filmer le travail – Poitiers, 4 février 2022, Poitiers.

13e Festival International Filmer le Travail – Poitiers

du vendredi 4 février au dimanche 13 février à Festival Filmer le travail – Poitiers

Cette nouvelle édition du festival sera consacrée au **travail de la terre et avec le vivant**. Dix jours de festival rythmés par de nombreux événements : une compétition internationale de documentaires, une rétrospective de films traversant les époques et les genres, deux journées d’études qui s’intéresseront à l’écologisation des pratiques agricoles, la question des communs et les réappropriations collectives des terres, un concert du duo Loup Uberto et Lucas Ravinale, deux expositions, mais aussi une programmation jeune public, des rencontres professionnelles, des conférences et tables rondes, des avant-premières et séances spéciales… Un programme riche en perspective, à découvrir en détail sur le site internet de Filmer le travail ! Toutes les infos => [[https://filmerletravail.org/filmer-le-travail-edition-2022/](https://filmerletravail.org/filmer-le-travail-edition-2022/)](https://filmerletravail.org/filmer-le-travail-edition-2022/)

Festival Filmer le travail – Poitiers 86000 Poitiers Poitiers Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

