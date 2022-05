13è Festival de Bandas d’Espalion, 11 juin 2022, .

13è Festival de Bandas d’Espalion

2022-06-11 – 2022-06-11

EUR Samedi :

16h : Cérémonie d’ouverture – transfert du nain d’or (Hôtel de ville)

16h-19h30 : Bandas en ville

À partir de 19h30 : Aligot géant (Place frontin sous chapiteau)

20h30-23h30 : Concours sur scène (Place frontin)

23h30 : Remise des prix et grand paquito

0h00 : Concert de Salut Fred et Brass Band

Dimanche :

10h-12h : Bandas en ville

12h-15h : Podium Bandas (Place frontin)

À partir de 19h30 : Apéro banda & Paëlla géante (Place frontin sous chapiteau)

9 bandas présentes et partenariat des cafés de la ville

Venez participez au Festival de Bandas à Espalion avec plusieurs bandas et plus de 250 musiciens, apéro, concours, bandas en scène et en ville, paquito géant…

