Marseille 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 11e Arrondissement Parcours trail de 17km (départ à 9h30) dénivelée de plus de 1200 mètres, sur les crêtes ou parcours La Ronde de 12km, dénivelée de plus de 700 mètres, départ à 10h. Seul trail dans le parc des calanques, dans le massif de la Barasse, le Trail des Eaux Vives fait partie du championnat régional. http://km42195marseille.net/ Parcours trail de 17km (départ à 9h30) dénivelée de plus de 1200 mètres, sur les crêtes ou parcours La Ronde de 12km, dénivelée de plus de 700 mètres, départ à 10h. Marseille 11e Arrondissement

