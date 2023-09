13e édition du Salon du Livre juridique Conseil constitutionnel Paris, 7 octobre 2023, Paris.

Le samedi 07 octobre 2023

de 10h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Cette 13e édition du Salon du livre juridique accueillera 24 éditeurs juridiques et près de 200 auteurs.

Le samedi 7 octobre 2023 à 10 heures au Conseil constitutionnel se tiendra la 13ème édition du Salon du Livre juridique, organisée en collaboration avec le Club des juristes. Les prix du Livre Juridique et celui de la Pratique juridique ainsi que des packs de livres étudiants seront remis lors de l’événement.

Temps-fort pour le monde du droit et ses acteurs, l’évènement accueillera 24 éditeurs juridiques (Berger Levrault, Concurrences, Editions du Conseil de l’Europe, Editions IRJS, Editions Le Moniteur, Editions Panthéon-Assas, Editions Pedone, Editions PUF, Enrick B, Groupe Larcier, Groupe Revue Fiduciaire, La Documentation Française, L’ARGUS de l’Assurance, Lefebvre Dalloz, Les Surligneurs, LexisNexis, Lextenso, Mare et Martin, Société de Législation Comparée, Revue européenne du droit, Pamplemousse magazine, Pouvoirs – éditions du Seuil, Presses universitaires d’Aix-Marseille). Près de deux cents auteurs seront présents tout au long de la journée pour présenter leurs ouvrages, rencontrer le public et dédicacer leurs livres.

Plusieurs événements rythmeront le Salon :

Les Prix du livre juridique (qui récompense un ouvrage paru dans les douze derniers mois) et de la pratique juridique (qui récompense un ouvrage à destination des praticiens du droit) seront décernés aux auteurs d’ouvrages publiés cette dernière année.

Douze « packs livres juridiques étudiants » seront à gagner en fonction de chaque niveau d’études. Les gagnants remporteront ainsi la sélection de leurs livres pour l’année universitaire.

L’entrée est libre et gratuite. Les visiteurs bénéficieront d’un tarif « spécial salon » pour l’achat d’ouvrages sur les stands des éditeurs présents.

Métros : Lignes 1 et 7 Palais Royal – Ligne 14 Pyramides

Bus : 21 – 27 – 39 – 48 – 67 – 68 – 69 – 72 – 81 –95

#SDLJ2023

Conseil constitutionnel 2 rue Montpensier 75001 Paris

Contact : https://www.salondulivrejuridique.fr/ sdlj@leclubdesjuristes.com

Club des juristes et Conseil constitutionnel