13e édition du festival de l'histoire de l'art – Un pays invité, le Mexique – un thème, le sport
Château et ville de Fontainebleau
Fontainebleau, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T08:00:00+02:00 – 2024-05-31T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T08:00:00+02:00 – 2024-06-02T21:00:00+02:00

Cette année, le festival propose une approche haute en couleur du thème et du pays invité en s’attachant à une idée commune : l’histoire de l’art est un merveilleux outil d’épanouissement et de découverte du monde qui nous entoure. Ainsi, pour la première fois dans son histoire, le festival a choisi de mettre à l’honneur un pays de l’Amérique latine, le Mexique. Le FH24 sera l’occasion de découvrir l’histoire d’un pays aux mille musées au travers d’une longue chronologie : de l’archéologie méso-américaine aux révolu-tions mexicaines et à l’art contemporain. Le thème du sport, Jeux olympiques et paralympiques obligent, permettra de créer des résonances avec les disciplines sportives qui seront pratiquées, montrées et commentées tout au long de l’année 2024. L’événement s’ouvrira le vendredi midi avec la conférence inaugurale de l’artiste Mario GarciaTorres, pour se clore le dimanche soir avec une invitation aux historiens de l’art et artistes en résidence à la Villa Médicis. Entre ces deux temps se déroulera un marathon de conférences, dedébats, de visites d’expositions, de concerts et de participations aux exploits sportifs qui seront à suivre durant les trois jours du festival.

Avec plus de 200 événements et près de 250 invités, le festival est un moment unique de ren-contres avec des artistes, chercheurs, professionnels du monde de l’art, cinéastes, éditeurs et au-teurs dans le cadre exceptionnel du château de Fontainebleau.

Responsable scientifique

Veerle Thielemans (INHA)

Château et ville de Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France