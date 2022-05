13e édition des Entretiens Alzheimer Paris Maison de la Chimie, 13 juin 2022, .

13e édition des Entretiens Alzheimer Paris

Maison de la Chimie, le lundi 13 juin à 14:00

Il s'agit d'une rencontre, gratuite et ouverte au grand public, principalement destinée aux aidants ainsi qu'aux professionnels de santé. Une occasion unique de rencontrer les experts de la maladie qui feront le point sur les avancées de la recherche et les méthodes d'accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses qui existent aujourd'hui en faveur des personnes atteintes de la maladie et de leurs aidants.

Gratuit sur inscription

Conférence annuelle, gratuite et ouverte au grand public

Maison de la Chimie 28bis rue Saint-Dominique 75007 Faubourg Saint-Germain Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-13T14:00:00 2022-06-13T18:00:00