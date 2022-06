13e édition des Concerts d’Hiver – Life is a cabaret Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

13e édition des Concerts d'Hiver – Life is a cabaret Mairie du 19e arrondissement, 24 juin 2022, Paris.

de 19h30 à 21h00

gratuit

La soprano Marie-Laure Garnier, Révélation des Victoires de la Musique Classique 2021 et la pianiste Célia Onéto-Bensaïd, concertiste invitée dans le monde entier, créatrice d’oeuvres contemporaines et accompagnatrice complice, nous convient à un cabaret américano-européen, suave et piquant, avec des oeuvres de Bolcom, Poulenc, Weill et Zemlinsky. Avec Marie-Laure Garnier, soprano, et Célia Oneto-Bensaid, pianiste. Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/512310693960083 passculture19@paris.fr https://www.facebook.com/events/512310693960083 https://www.facebook.com/events/512310693960083 www.lesconcertsdhiver.fr/billetterie-des-concerts-d-hiver

