13e édition des Concerts d'Hiver… à l'heure d'été ! Mairie du 19e arrondissement, 24 juin 2022, Paris. Du vendredi 24 juin 2022 au dimanche 03 juillet 2022 :

gratuit Réservation au lien ci-après. Possibilité de réservation au téléphone, par mail ou sur-place.

La musique classique change de ton ! Nous vous donnons donc rendez-vous du 24 juin au 3 juillet en mairie pour une nouvelle édition des Concerts d’Hiver… à l’heure d’été. Des Concerts d’Hiver… en été ? Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles tout en conservant l’esprit festif emblématique de l’événement, notre festival gratuit de musique classique, habituellement organisé en février, se tiendra cette année encore sous les doux rayons d’un soleil estival ! Présentation La Mairie du 19e vous invite à la 13eédition des Concerts d’hiver organisée avec La Fabrique à Enchantements. Décalé en raison des restrictions sanitaires, ce festival de musique classique se déroulera du 24 juin au 3 juillet dans la salle des fêtes de la Mairie et vous proposera une quinzaine de concerts gratuits sur réservation. Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/1202427280530021/1202427310530018/?event_time_id=1202427310530018&ref=newsfeed passculture19@paris.fr https://www.facebook.com/events/1202427280530021/1202427310530018/?event_time_id=1202427310530018&ref=newsfeed https://www.facebook.com/events/1202427280530021/1202427310530018/?event_time_id=1202427310530018&ref=newsfeed www.lesconcertsdhiver.fr/billetterie-des-concerts-d-hiver

