13è édition de la Journée Mondiale de l’Afrique Salle Marianne, 21 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq.

13è édition de la Journée Mondiale de l’Afrique

Salle Marianne, le samedi 21 mai à 14:00

**Après douze éditions successives et réussies depuis 2009, le Collectif JMA et l’ensemble de ses partenaires remettent le couvert africain pour la treizième édition samedi 21 mai 2022 sur le thème la vie pendant le confinement.** L’objectif du collectif est de présenter une autre image de l’Afrique à travers une manifestation plurielle conviviale. Et pour cette treizième édition, une JMA autour de la vie sociale et culturelle pendant le confinement : ce que le confinement a révélé en nous, sur nos vies et nos projections et/ou orientations de vie. ### Au programme : * Une après-midi à l’espace République (salle Marianne) à Villeneuve d’Ascq * Une exposition et des causeries autour de ce que nous avons fait pendant le confinement : écriture, peinture, toile, dessin, tricot, jardinage, puzzle, bricolage, lecture, cuisine… * Une exposition permettra de montrer les créations * Des causeries autour de ces activités * Dès 20h un repas et une soirée dansante

Le Collectif JMA et l’ensemble de ses partenaires organisent une treizième édition samedi 21 mai 2022 sur le thème la vie pendant le confinement.

Salle Marianne Rue de la station, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T21:00:00