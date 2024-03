13e Deauville Green Awards Les Franciscaines Deauville, mercredi 12 juin 2024.

Personne ne doute de la puissance de l’image lorsqu’il s’agit de révéler, mettre en lumière, valoriser, expliquer, parfois dénoncer. Depuis plus de 10 ans, les Deauville Green Awards célèbrent la créativité engagée en récompensant les meilleurs films publicitaires, institutionnels et documentaires portant sur la transition écologique et sociale.

Les Deauville Green Awards sélectionnent et récompensent les meilleurs films publicitaires, institutionnels et documentaires portant sur la transition écologique et sociale. Plus de 500 films engagés sur le sujets de l’écologie et de la responsabilité sociale, venant du monde entier, concourent chaque année aux Grands Prix et Trophée d’Or des 3 compétions du festival spot, info, docu.

A travers sa compétition prestigieuse et sa programmation éclairée, le festival offre de la visibilité aux producteurs, commanditaires et talents pour porter haut et fort leur message de sensibilisation, se rencontrer et s’inspirer.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-12

fin : 2024-06-13

Les Franciscaines 145 B Avenue de la République

Deauville 14800 Calvados Normandie

