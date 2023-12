Atelier « Découverte des Huiles Essentielles » 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 24 avril 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

Au programme de cet atelier :

– Comment bien utiliser les huiles essentielles ? précautions d’usages et modes d’administration

– Les huiles essentielles spéciales petits bobos de l’été et des vacances

– Création d’1 synergie d’huile essentielles de l’été

Chaque participant repart avec sa synergie + une fiche mémo

Atelier organisé par Nouveau Souffle. Inscription obligatoire..

Au programme de cet atelier :

– Comment bien utiliser les huiles essentielles ? précautions d’usages et modes d’administration

– Les huiles essentielles spéciales petits bobos de l’été et des vacances

– Création d’1 synergie d’huile essentielles de l’été

Chaque participant repart avec sa synergie + une fiche mémo

Atelier organisé par Nouveau Souffle. Inscription obligatoire.

Au programme de cet atelier :

– Comment bien utiliser les huiles essentielles ? précautions d’usages et modes d’administration

– Les huiles essentielles spéciales petits bobos de l’été et des vacances

– Création d’1 synergie d’huile essentielles de l’été

Chaque participant repart avec sa synergie + une fiche mémo

Atelier organisé par Nouveau Souffle. Inscription obligatoire.

EUR.

13B Rue Victor Hugo Office de Tourisme de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT La Teste-de-Buch