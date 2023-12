Atelier de Sensibilisation à la protection de l’Océan 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 6 avril 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 11:00:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

L’association Wings of the Ocean de la mission Bassin d’Arcachon présentera ses missions et l’animation du jour : Quizz sur le plastique / les océans, boîtes mystères + débat jeu de rôle où chaque participant ou groupe de participants représente une catégorie économique + Retour sur l’expérience de cet atelier, parole libre aux participants.

Atelier organisé par Wings of the Ocean. Inscription obligatoire. Participation tarifaire libre..

L’association Wings of the Ocean de la mission Bassin d’Arcachon présentera ses missions et l’animation du jour : Quizz sur le plastique / les océans, boîtes mystères + débat jeu de rôle où chaque participant ou groupe de participants représente une catégorie économique + Retour sur l’expérience de cet atelier, parole libre aux participants.

Atelier organisé par Wings of the Ocean. Inscription obligatoire. Participation tarifaire libre.

L’association Wings of the Ocean de la mission Bassin d’Arcachon présentera ses missions et l’animation du jour : Quizz sur le plastique / les océans, boîtes mystères + débat jeu de rôle où chaque participant ou groupe de participants représente une catégorie économique + Retour sur l’expérience de cet atelier, parole libre aux participants.

Atelier organisé par Wings of the Ocean. Inscription obligatoire. Participation tarifaire libre.

.

13B Rue Victor Hugo Office de Tourisme de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT La Teste-de-Buch