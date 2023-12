Atelier « Création de Bougie » 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 4 janvier 2024, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 14:00:00

fin : 2024-01-04 16:00:00

Chaque personne coulera sa bougie et fera toutes les phases obligatoires pour la conception de sa bougie dans la rigueur, la vigilance et la prudence.

Atelier animé par « Jardin Coquelicot ».

Dès 8 ans. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme..

Chaque personne coulera sa bougie et fera toutes les phases obligatoires pour la conception de sa bougie dans la rigueur, la vigilance et la prudence.

Atelier animé par « Jardin Coquelicot ».

Dès 8 ans. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Chaque personne coulera sa bougie et fera toutes les phases obligatoires pour la conception de sa bougie dans la rigueur, la vigilance et la prudence.

Atelier animé par « Jardin Coquelicot ».

Dès 8 ans. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

EUR.

13B Rue Victor Hugo Office de Tourisme de La Teste de Buch

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT La Teste-de-Buch