ATELIER CREATIF 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 29 décembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Préparer de belles tables de fêtes du Nouvel An et des objets cadeaux pour toute l’année.

Des contes merveilleux accompagneront ce moment de détente.

Venir déguiser si vous le souhaitez !

Dès 6 ans, accompagnement obligatoire d’un adulte..

2023-12-29 fin : 2023-12-29 17:00:00. EUR.

13B Rue Victor Hugo Office de Tourisme

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Prepare beautiful New Year’s tables and gift items for the whole year.

Wonderful tales will accompany this moment of relaxation.

Come in costume if you like!

Ages 6 and up, accompanied by an adult.

Prepare bonitas mesas de Año Nuevo y artículos de regalo para todo el año.

Maravillosos cuentos acompañarán este momento de relax.

¡Ven disfrazado si quieres!

Los niños a partir de 6 años deben ir acompañados de un adulto.

Bereiten Sie schöne Tische für Neujahrsfeiern und Geschenkartikel für das ganze Jahr vor.

Wunderbare Märchen werden diese Zeit begleiten.

Kommen Sie verkleidet, wenn Sie möchten!

Ab 6 Jahren, Begleitung durch einen Erwachsenen erforderlich.

