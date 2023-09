Secrets de naturopathe pour une cuisine « healthy » 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 9 novembre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

« Que ton aliment soit ta première médecine » disait Hippocrate. Lors de cet atelier de 2h, découvrez les secrets d’une naturopathe pour une cuisine favorisant la santé.

En fin d’atelier, vous connaîtrez :

• les bases d’une cuisine saine,

• la liste des « indispensables » healthy à avoir dans son placard,

• les aliments à éviter

• les modes de cuisson à privilégier.

Sur inscription. Atelier de 10 personnes maximum..

2023-11-09 fin : 2023-11-09 12:00:00. EUR.

13B Rue Victor Hugo Office de Tourisme

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



« Let your food be your first medicine » said Hippocrates. In this 2-hour workshop, discover a naturopath’s secrets for health-promoting cooking.

By the end of the workshop, you’ll know :

? the basics of healthy cooking,

? a list of healthy « must-haves » to have in your cupboard,

? foods to avoid

? preferred cooking methods.

Registration required. Maximum 10 participants.

« Que tu alimento sea tu primera medicina », decía Hipócrates. En este taller de 2 horas, descubrirá los secretos de un naturópata para cocinar de forma saludable.

Al final del taller, sabrá :

? los fundamentos de la cocina sana

una lista de alimentos saludables que no pueden faltar en su despensa,

? los alimentos que debe evitar

? los mejores métodos de cocción.

Inscripción obligatoria. Máximo 10 participantes.

« Lass deine Nahrung deine erste Medizin sein », sagte Hippokrates. In diesem zweistündigen Workshop lernen Sie die Geheimnisse einer Naturheilpraktikerin für eine gesundheitsfördernde Küche kennen.

Am Ende des Workshops werden Sie wissen :

? die Grundlagen einer gesunden Küche,

? die Liste der « Healthy Essentials », die man in seinem Schrank haben sollte,

? welche Lebensmittel Sie vermeiden sollten

? die zu bevorzugenden Kochmethoden.

Nur nach vorheriger Anmeldung. Workshop mit maximal 10 Personen.

