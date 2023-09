Les En’JEUX du Bassin, la fresque 13B Rue Victor Hugo La Teste-de-Buch, 31 octobre 2023, La Teste-de-Buch.

La Teste-de-Buch,Gironde

Notre projet est un jeu local dénommé « Les En’JEUX du Bassin » et basé sur la biodiversité du Bassin d’Arcachon.

Il est composé d’un lot d’une quarantaine de cartes sur divers thèmes : environnement, biodiversité, actions humaines… et d’un plateau de jeu qui est simplement un plan du Bassin d’Arcachon.

Il a pour but d’approfondir les acquis de chacun sur le bassin, d’amener à la discussion, tout en passant un moment convivial pour trouver et appliquer les solutions de demain.

Dès 8 ans. Sur inscription uniquement..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:00:00. EUR.

13B Rue Victor Hugo Office de tourisme

La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Our project is a local game called « Les En’JEUX du Bassin », based on the biodiversity of the Bay of Arcachon.

It consists of a set of around forty cards on various themes: environment, biodiversity, human actions… and a game board which is simply a map of the Arcachon Basin.

The aim is to deepen everyone’s knowledge of the basin, to encourage discussion, and at the same time to spend a convivial moment finding and applying tomorrow’s solutions.

Ages 8 and up. Registration required.

Nuestro proyecto es un juego local llamado « Les En’JEUX du Bassin », basado en la biodiversidad de la bahía de Arcachon.

Consiste en un juego de unas cuarenta cartas sobre temas diversos: medio ambiente, biodiversidad, acciones humanas, etc. y un tablero de juego que no es más que un mapa de la bahía de Arcachon.

El objetivo del juego es profundizar en el conocimiento de la cuenca por parte de todos y fomentar el debate, al tiempo que se pasa un rato agradable encontrando y aplicando las soluciones del mañana.

Para niños a partir de 8 años. Inscripción obligatoria.

Unser Projekt ist ein lokales Spiel mit dem Namen « Les En’JEUX du Bassin », das auf der Biodiversität des Bassin d’Arcachon basiert.

Es besteht aus einem Set von etwa 40 Karten zu verschiedenen Themen: Umwelt, Biodiversität, menschliches Handeln… und einem Spielbrett, das einfach ein Plan des Bassin d’Arcachon ist.

Ziel des Spiels ist es, die Kenntnisse jedes Einzelnen über das Becken zu vertiefen, zu Diskussionen anzuregen und gleichzeitig einen geselligen Moment zu verbringen, um die Lösungen von morgen zu finden und anzuwenden.

Ab 8 Jahren. Nur mit Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT La Teste-de-Buch