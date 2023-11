SPECTACLE DE NOËL – HOLISTIC DANSE 13B Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 2 décembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Holistic Danse vous propose son spectacle de Noël ! Deux spectacles seront présentés en fonction des niveaux. Le nombre de place est limité à 6 pour une même famille pour le spectacle de 14h et à 5 membres pour le spectacle de 17h même s’il y a deux élèves au sein d’une même famille..

2023-12-02 17:00:00 fin : 2023-12-02 . EUR.

13B Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Holistic Danse presents its Christmas show! Two shows will be presented, according to level. Places are limited to 6 for the 2pm show and 5 for the 5pm show, even if there are two students in the same family.

¡Holistic Danse presenta su espectáculo de Navidad! Se presentarán dos espectáculos según el nivel. El número de plazas está limitado a 6 para una misma familia para el espectáculo de las 14h y a 5 para el de las 17h, aunque haya dos alumnos en la misma familia.

Holistic Danse bietet seine Weihnachtsshow an! Je nach Niveau werden zwei Aufführungen gezeigt. Die Anzahl der Plätze ist auf 6 Mitglieder einer Familie für die Aufführung um 14 Uhr und auf 5 Mitglieder für die Aufführung um 17 Uhr begrenzt, auch wenn es zwei Schüler innerhalb einer Familie gibt.

Mise à jour le 2023-11-13 par OT BEZIERS MEDITERRANEE