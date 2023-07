Ouvrez les livres aux bébés 13A Rue Régis Messac Coutances, 27 octobre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Ouvrez les livres aux bébés, rendez-vous à 9h15 et 10h15.

02 33 19 05 70..

2023-10-27

13A Rue Régis Messac Point J

Coutances 50200 Manche Normandie



Open books to babies, at 9.15 and 10.15 am.

02 33 19 05 70.

Abre los libros a los bebés, a las 9.15 y a las 10.15 h.

02 33 19 05 70.

Öffnen Sie die Bücher für Babys, Termine um 9:15 und 10:15 Uhr.

02 33 19 05 70.

