MARCHÉ DE NOËL 13A rue des Romains Sarreguemines, 19 novembre 2023, Sarreguemines.

Sarreguemines,Moselle

L’association Art et Loisirs de Sarreguemines vous attend nombreux à l’occasion de leur Marché de Noël.

Café-gâteau sur place, Food Truck de crépes salées et sucrées.. Tout public

Dimanche 2023-11-19 10:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

13A rue des Romains

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est



The Art et Loisirs de Sarreguemines association looks forward to seeing you at their Christmas Market.

Café-cake on site, Food Truck with sweet and savory crepes.

La asociación Sarreguemines Art et Loisirs le espera en su Mercado de Navidad.

Café y pasteles in situ, Food Truck con crepes dulces y salados.

Der Verein Art et Loisirs de Sarreguemines erwartet Sie zahlreich anlässlich seines Weihnachtsmarktes.

Kaffee und Kuchen vor Ort, Food Truck mit süßen und salzigen Crepes.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES