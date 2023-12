L’ORCHESTRE – BÉZIERS 13A Boulevard Bertrand Du Guesclin Béziers, 22 janvier 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-22 18:00:00

fin : 2024-01-22

Plongez dans l’univers musical de cette installation sonore en vous asseyant en lieu et place des musiciens. Dans vos bras les instruments prennent vie comme par magie et l’Orchestre entier résonne autour de vous. L’installation d’art sonore L’ORCHESTRE propose une situation d’écoute immersive. Une écoute de musicien. Une écoute en commun, au cœur d’un son spatialisé qui fait entendre à chaque spectateur un équilibre sonore différent, une écoute unique qui lui appartient.

EUR.

13A Boulevard Bertrand Du Guesclin

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT BEZIERS MEDITERRANEE